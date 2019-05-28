500 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

З початку року на 10% зросла кількість клієнтів "Дніпропетровськгаз Збут", які користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Після цього загальна кількість користувачів онлайн-сервісом зросла до 500 тис. клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Мобільний онлайн-сервіс Особистий кабінет доступний для використання не тільки в містах, а також у віддалених сільських районах. З початку 2019 року кількість зареєстрованих зросла на 45 277 споживачів. Більше всього користувачів Особистого кабінету - в містах Дніпро і Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, "вирішуючи дистанційно та мобільно "газові" питання", клієнтам більше не потрібно їхати в районний центр і стояти в чергах, щоб сплатити за газ або внести показання лічильника". Також не потрібно чекати рахунки в поштовій скриньці, адже вся інформація про особовому рахунку знаходиться в цілодобовому доступі.

"Зареєструватися в "Особистому кабінеті" можуть всі побутові споживачі і фізичні особи-підприємці, на яких відкрито особовий рахунок. Для цього на сайті 104.ua необхідно зайти в полі "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email. Його мобільна версія - 104 додаток Mobile зручно тим, що в ньому реалізована функція мультиаккаунта, тобто через один мобільний пристрій можна керувати кількома особовими рахунками", - зазначив директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Також у прес-службі зазначили, що, враховуючи побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. "Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот "7104ua" в месенджері Viber і мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone і "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу", - йдеться в повідомленні.