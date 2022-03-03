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Понад 500 іноземних медиків готові надавати допомогу в Україні

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що понад 500 медичних працівників з різних країн готові надавати медичну допомогу в Україні. Ці медики зареєструвалися через спеціальну форму, яка була опублікована на сайті відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Це лікарі, медичні сестри і парамедики з країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати в Україну і разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з дружніх країн.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниМінстерство охорони здоров'я України