ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Понад 500 гранат і 62 тисячі патронів: у Харківській області знайшли схрон з боєприпасами

Люботин, Понеділок 31 серпня 2020 16:54
Понад 500 гранат і 62 тисячі патронів: у Харківській області знайшли схрон з боєприпасами
Фото: знайдені боєприпаси (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У місті Люботин Харківської області знайшли схрон з боєприпасами. Тротилові шашки, боєприпаси, майже 62 тисячі патронів різного калібру та безліч допоміжних військових засобів вилучили правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як наголошується, протягом 28 та 29 серпня правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби проводили санкціонований обшук, в ході якого виявили багато боєприпасів.

"У підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпусу ручних гранат різного типу, 480 запалів типу "УЗРГМ", 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат. Також вилучено 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці вилучили 55 ящиків з патронами різного калібру, а це майже 62 тисячі патронів, а також 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кілограмів. Також вилучено 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухової речовини, вибухові пристрої, інші боєприпаси та допоміжні військові засоби.

Фото: знайдені боєприпаси (npu.gov.ua)

Зараз встановлюється походження вилучених боєприпасів та коло осіб, причетних до організації незаконного зберігання боєприпасів і зброї. Відкрито справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Харківбоеприпасы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся