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50% заповнення: на спортивні стадіони дозволили пускати відвідувачів

Автор: Даша Харченко

З 24 лютого в Україні знову почне діяти адаптивний карантин. Так, Кабмін дозволив проведення масових заходів на стадіонах із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць.

Про це йдеться в постанові на сайті уряду.

Зокрема, дозволено проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

"Організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, у середу 24 лютого, вся територія України потрапить до "жовтої" зони карантину. Надалі регіони будуть потрапляти до "зеленої", "помаранчевої" та "червоної" зон карантину в залежності від ситуації з коронавірусом. Однак поділ на зони буде діяти в цілому по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.

Більше про нові карантинні обмеження ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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