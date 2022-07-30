Від 50 тисяч євро. За скільки можна купити будинок чи квартиру в Німеччині
Німеччина стала однією з країн, які надають українцям найбільшу підтримку та захист під час війни.
Чимало наших співгромадян зараз інтегруються у німецьке суспільство і планують своє майбутнє у цій країні.
РБК-Україна розповідає, чи можна купити у Німеччині квартиру чи дім та скільки коштують квадратні метри у цій європейській країні.
Як купити житло в Німеччині та яка вартість квадратних метрів
Придбати житло в Німеччині має право громадянин будь-якої країни, в тому числі й України. Стати власником квартири, будинка чи земельної ділянки можна в усіх федеральних землях Німеччини.
Втім, придбання нерухомості в Німеччині не передбачає отримання посвідки на проживання, для цього мають бути інші підстави, серед яких проживання в країні від 5 років із працевлашуванням чи ведення бізнесу в цій країні.
Процедура покупки буде звичайною: пошук варіантів, огляд і зустріч із власником, підписання договору і оплата, реєстрація прав власності.
Загалом по країні середня вартість нерухомості варіюється в межах 2500-4000 євро за квадратний метр. Найдорожчим в цьому плані вважається Мюнхен.
В Німеччині вартість житлової нерухомості в цьому році вже зросла на 12%, хоча в попередні роки подорожчання за рік складало 10%.
Фото: Вартість житла в новобудовах у Берліні (скріншот РБК-Україна/ew-realestate.de)
Середня ціна продажу будинків у найбільших містах Німеччини у першому кварталі 2022 року коливалася приблизно від 5413 євро за квадратний метр у Берліні (до 8 тисяч євро у нових будинках), до 10349 євро - за "квадрат" у Мюнхені.
Стати власником окремого будинку в Гамбурзі коштує 5688 євро за квадратний метр, у Франкфурті – 6005 євро, Штутгарті – 6949 євро за "квадрат".
Загалом купити квартиру у невеличких містах можна й за ціною від 2600 євро за квадратний метр.
У 2022 році в містах Німеччини середні ціни на квартири за 1 кв. м, за даними порталу ImmoScout24, такі:
- Берлін – 4199 євро;
- Гамбург – 5237 євро;
- Мюнхен – 9057 євро;
- Кельн – 4362 євро;
- Франкфурт – 5382 євро;
- Штутгарт – 5477 євро;
- Дюссельдорф – 4730 євро;
- Лейпциг - 2699 євро;
- Дортмунд - 2482 євро;
- Ессен – 2551 євро.
Фото: Вартість житла в новобудовах у Мюнхені (скріншот РБК-Україна/ew-realestate.de)
Скільки коштують будинки в Німеччині: зруби від 50 тисяч євро
Купити окремий будинок чи таунхаус із садком можна як в глибині країни, так і в столиці Німеччини Берліні. Ціни будуть відрізнятися в рази.
Наприклад, 3-поверховий таунхаус на 7 кімнат площею 192 кв. м неподалік Берлінського зоопарку коштує 1,5 млн євро.
Фото: Будинок із садом у Берліні (скріншот РБК-Україна/ebay-kleinanzeigen.de)
В описі вказується, що будинок 1986 року побудови має три ванни, підвал, гараж, ділянку майже 2 сотки. Житловий квартал був створений у 1980-х роках як демонстраційний проект для Міжнародної будівельної виставки, що проходила в Берліні в 1987 році, і зараз є пам’ятником архітектури. Міські будинки були спроектовані різними архітекторами, будинок для продажу був спроектований відомим архітектором Манфредом Шідхельмом.
Фото: Приклади цін на будинки в містах Німеччини (скріншот РБК-Україна/ebay-kleinanzeigen.de)
В інших регіонах Німеччини можна знайти будинки від 149 тисяч євро. Чимало пропозицій – старовинного житла, яке було відремонтоване для комфортного проживання. Наприклад, за 169 тисяч євро пропонують дім 1870 року побудови в місті Крін. Там є 7 кімнат, 3 санвузли, господарчі будівлі, 40 соток землі.
Фото: Оголошення про продаж будинка, якому 150 років (скріншот РБК-Україна/ebay-kleinanzeigen.de)
Втім, стати власником будинку у Німеччині можна і за 50 тисяч євро. Наприклад, "дачного будинка" на 3 кімнати загальною площею 50 кв. м поблизу містечка Гаузен на заході країни.
"Ми продаємо наш будинок для відпочинку в кемпінгу Waldbreitbach. Оскільки ми донедавна жили в гарному зрубі, то він готовий до заселення. Опалення, вода та електрика проведені відповідними спеціалістами, як ви звикли у своїй квартирі чи будинку", - пишуть автори оголошення.
Фото: Дерев'яний будинок для цілорічного проживання (скріншот РБК-Україна/ebay-kleinanzeigen.de)
Будинок зведений на ділянці 2,4 сотки. Окрім будинку, сюди також входить галявина, простора тераса з тінистої сторони, металевий сарай з електрикою та місце довжиною 11 метрів для паркування двох автомобілів . Дах і підлога добре обшиті додатковим ізоляційним матеріалом, щоб не було ні холодно взимку, ні жарко влітку. Усі вікна - склопакети. Кемпінг можна використовувати цілий рік. Цим варіантом користуються і численні гості, зазначають в описі.
Квартири в Німеччині: які ціни в оголошеннях
Найдорожче житло в Німеччині – в Мюнхені. Тому елітні квартири в цьому місті мають цінники від 1 мільйона євро.
Фото: Квартири за доступними цінами у Німеччині (скріншот РБК-Україна/ew-realestate.de)
В менших містах велика кількість пропозицій квартир за ціною від 100 тисяч євро. Наприклад, у Кельні однокімнатна квартина на 51 кв. м коштує 140 тисяч євро. Таку ж ціну просять за 2-кімнату квартиру на 99 кв. м у місті Дуйсбург з півмільйонним населенням неподалік від Дюссельдорфа.
Фото: Квартири у невеликих містах Німеччини (скріншот РБК-Україна/immobilienscout24.de)
А в зовсім невеликих містах – наприклад, Хемніц (250 тисяч населення) чи Цвікау (90 тисяч населення)– двокімнатні квартири площею приблизно 50 кв. метрів коштують по 60 тисяч євро.
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