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Понад 50 тонн продуктів прямують із Львова та Рівного для допомоги киянам

Автор: Артем Горовенко

Жителям Києва, які потерпають від дефіциту найважливіших продуктів харчування, зі Львова та Рівного доставлять потяг харчів - понад 50 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Ріната Ахметова.

Зазначається, що у вагонах - те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тон цукру, 15 тон тушкованого м'яса в консервах, та 20 тон макаронних виробів.

Допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Крім Києва, допомога буде направлена до інших міст на сході, де ситуація є найбільш складною.

Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону, та обстрілюють житлові квартали. У місті - дефіцит харчів та ліків, мешканці змушені сидіти у підвалах.

Фонд Ріната Ахметова, спільно з бізнесами SCM, за 7 днів війни направив Украіні та українцям допомогу на суму 300 мільйонів гривень.

У цій допомозі - продукти, медикаменти, предмети першої необхідності, а також допомога містам, які найбільше постраждали від збройного вторгнення Росії в Україну.

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