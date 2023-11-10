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По 50 тысяч рублей за "рейд". Задержаны предательницы, которые организовывали "референдум" в Херсоне

Фото: коллаборантки организовали референдум РФ в Херсоне, их задержала СБУ (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разыскала двух коллаборанток, заставлявших херсонцев "голосовать" на псевдореферендуме РФ. За свои "старания" они получали по 50 тысяч рублей за "рейд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще двух коллаборанток, принимавших участие в организации незаконного референдума РФ во временно оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.

Они отвечали за "выездное голосование" и лично приезжали к местным жителям с "урнами", призывая "голосовать за присоединение" региона к России.

"Чтобы обеспечить "нужное" количество "голосов", коллаборанток сопровождали вооруженные боевики оккупационных группировок страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

В случае отказа участвовать в фейковом плебисците, фигурантки угрожали людям заключением в российские застенки и "конфискацией" частного имущества.

За участие в таких "рейдах" вражеские приспешницы получили от захватчиков по 50 тыс. российских рублей как одноразовое денежное вознаграждение.

По данным следствия, фигурантками являются две жительницы региона, которые после его захвата поддержали российских захватчиков, за что получили назначение в оккупационный "избирком".

После освобождения правобережной части Херсонской области одна из них сбежала в Николаев, где скрывалась от правосудия в арендованном доме.

Впрочем, сотрудники СБУ установили ее место временного проживания и задержали. Другая злоумышленница задержана в собственном доме в поселке Зимовник. В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в сентябре в Херсонской области была задержана семья коллаборантов. Мать и дочь помогали российским оккупантам организовать так называемый "референдум".

При этом в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напомнили, что всех причастных к проведению фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины ожидают уголовное преследование и суд. Имена предателей известны правоохранителям.

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