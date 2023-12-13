В 50 км от Украины. В Беларуси начали строительство военного городка

По данным мониторинговой группы, появились новые факты, подтверждающие подготовку к строительству военного городка в Гомельском районе для Южного оперативного командования.

По их данным, военный городок построят на базе 5 заброшенных детских лагерей ("Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна"), расположенных в урочище возле села Новая Буда в Приборском сельсовете Гомельского района.

Согласно данным Google Maps, в районе бывшего детского лагеря "Галактика" расположен клуб активного отдыха "Корсар".

В Гомеле действительно есть такой клуб, который предлагает услуги по игре в лазертаг, пейнтбол и тому подобное. Однако 6 ноября в на Instagram-странице клуба появился пост, в котором говорилось о смене игровой площадки.

Отмечалось, что состоялась последняя игра на старом месте, а в клубе продолжается "полная перезагрузка" (вероятно, речь идет о поиске нового места для проведения игр).

Ранее мониторинговая группа также сообщала, о тендере на вырубку деревьев и кустарников, а также вывоз строительных отходов с места строительства военного городка.

Ситуация в Беларуси и на границе

Как отмечали вечером 13 декабря в Генштабе ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

В то же время недавно Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения. Они продлятся не менее 18 декабря.

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