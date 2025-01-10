До 50%: какие продуты больше всего подорожали за 2024 год

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 48,3% и сливочное масло - на 33,9%.

Подсолнечное масло подорожало за год на 20,9%, молоко - на 18,8, хлеб - на 18,2%.

Цены на фрукты выросли на 16,4%, на сыр и творог - на 16,2%, на хлеб и хлебопродукты - на 14,8%, безалкогольные напитки - на 13,2%, на яйца - на 13,1%,

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 12,1%, макаронные изделия - на 10,8%, мясо и мясопродукты - на 3,1%.

Цены на сахар не изменились за год.

Продуктовая инфляция в Украине

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.