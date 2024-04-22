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До 5 лет. В европейской стране хотят продлить временную защиту украинцев

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Норвегии предлагают продлить коллективную защиту для украинцев с 3 до 5 лет. Такое предложение изменений в закон об иммиграции подало в парламент Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций.

Также рассматривается возможность выдачи обычных разрешений на проживание, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Норвегии.

Законопроект предусматривает увеличение срока действия временной коллективной защиты с 3 до 5 лет, что даст правительству и парламенту Норвегии больше времени и возможностей для разрешения ситуации с украинскими беженцами. 

"Ситуация в Украине остается непредсказуемой, и возможность продлить разрешение на два дополнительных года позволит нам выбирать обоснованные решения в удобное для нас время", – отметила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Разрешения по схеме временной коллективной защиты выдаются на 1 год. Они могут быть продлены до 3 лет. В марте 2025 года срок пребывания в Норвегии для первых украинских беженцев достигнет трех лет – это максимальная продолжительность, предусмотренная действующим законодательством.

При принятии будущих решений будут учтены процессы в других европейских странах.

"Даже в случае увеличения срока продления временной коллективной защиты может оказаться целесообразным отменить эту схему и перейти к выдаче обычных разрешений до окончания 5-летнего периода", – говорится на сайте норвежского правительства.

Предложенные изменения в закон будут касаться всех, на кого распространяется временная коллективная защита. Но на данном этапе на практике эти изменения будут применяться только к беженцам из Украины.

Напомним, мы писали, что правительство Норвегии просит парламент принять решение об отмене некоторых выплат для украинских беженцев.

Также мы рассказывали, какие меры планировали ввести в Норвегии, чтобы снизить поток людей. Большое количество новоприбывших увеличивало давление на муниципалитеты.

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