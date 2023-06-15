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В 5 раз больше, чем за две войны в Ичкерии. В Генштабе рассказали об уничтоженных вертолетах РФ

Фото: в Генштабе рассказали об уничтоженных российских вертолетах в Украине (helicopter-wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Он поздравил подразделения противовоздушной обороны с уничтожением 300-го российского вертолета. Им стал ударный многоцелевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Таким образом, количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов", - сказал Громов.

Потери России в Украине

Отметим, что только сегодня морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сообщили об еще одного уничтожении дорогостоящего российского вражеского ударного вертолета Ка-52.

В целом, по данным украинского Генштаба, российские военные потеряли по меньшей мере 301 вертолет во время полномасштабной войны.

Ичкерия

Россия развязывала войну против Ичкерии два раза - в течение 1994-1996 годов и с 1999 по 2009 годы. Результатом первой войны стала победа чеченских вооруженных сил и вывод российских войск, а также сохранение Чечней независимости.

Вторая война закончилась победой России, ликвидацией Чеченской Республики Ичкерии и установления на ее территории российской власти.

В октябре 2022 года Верховная рада признала Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид против чеченского народа.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины