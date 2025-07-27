5 продуктов, которыми чаще всего травятся летом: что стоит знать каждому

Летний сезон - это не только время отдыха, но и период повышенного риска пищевых отравлений. Высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, поэтому некоторые привычные продукты могут стать опасными буквально за несколько часов.
РБК-Украина рассказывает о топ-5 продуктов, которые чаще всего вызывают пищевые отравления летом и на что стоит обратить внимание.
Сырые или недостаточно термически обработанные яйца - источник сальмонеллы. Особенно опасны домашние яйца, которые хранятся без холодильника. Омлеты, заправки с желтками, домашний майонез, все это потенциально опасно без надлежащей обработки.
В жару мясо портится очень быстро. Купленные на стихийном рынке шашлык или сосиски, пролежавшие несколько часов без холодильника, могут вызвать серьезное отравление. Даже запакованное мясо в магазине может быть опасным, если нарушался температурный режим.
Салаты типа "Оливье", "Шуба" или с крабовыми палочками - это бомба замедленного действия в жару. Майонез - идеальная среда для бактерий, которые активизируются уже через 1-2 часа вне холодильника. Такие блюда следует готовить непосредственно перед употреблением и не хранить "на потом".
Кефир, йогурт, творог, молоко - все это быстро портится при малейшем нарушении условий хранения. Особенно опасны домашние молочные продукты без пастеризации. Даже охлажденные, они имеют ограниченный срок годности.
Кондитерские изделия со сливочным или белковым кремом легко впитывают бактерии, особенно если хранятся не в холодильнике. Покупать их лучше у проверенных продавцов и только с холодильной витрины.
В жару избегайте еды "с улицы", тщательно мойте руки и овощи, проверяйте сроки годности.
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При написании материала использовались следующие источники: Health, Wikipedia, советы диетологов.