5 причин, которые навсегда убедят вас отказаться от загара на солнце

Что делает солнце с нашей кожей?

Современная медицина и дерматология имеют на это однозначный ответ: неконтролируемое и чрезмерное воздействие солнечных лучей может нанести значительный вред вашему здоровью. Хотя солнце действительно имеет свои преимущества, преимущества эти очень легко перевешиваются рисками, если не соблюдать правила безопасности.

Главные риски чрезмерного загара

К сожалению, желание получить "красивый" загар часто перевешивает потенциальные опасности. Чрезмерная инсоляция (воздействие солнечных лучей) несет значительные риски для здоровья. Это самое серьезное и самое страшное последствие чрезмерного загара, ведь ультрафиолетовое (УФ) излучение повреждает ДНК клеток кожи, что может привести к развитию различных форм рака кожи, включая базалиому, плоскоклеточный рак и опасную форму - меланому, которая быстро метастазирует и может быть смертельной.

Риск меланомы значительно возрастает у людей, которые получали сильные солнечные ожоги, особенно в детстве и юности, а также у тех, кто имеет много родинок.

УФ-лучи также разрушают коллаген и эластин - волокна, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Это приводит к преждевременному старению кожи (фотостарение), появлению морщин, пигментных пятен, сухости и потере тонуса кожи, делая ее визуально старше.

Загар - это, по сути, повреждение кожи. Солнечные ожоги являются острой реакцией кожи на чрезмерное УФ-излучение, сопровождающейся покраснением, болью, отеком, а иногда и волдырями. Каждый солнечный ожог увеличивает риск развития рака кожи в будущем.

Кроме того, УФ-лучи могут вызвать повреждение роговицы, хрусталика (приводя к катаракте) и сетчатки, повышая риск развития дегенеративных заболеваний глаз.

Поэтому важно носить солнцезащитные очки. Чрезмерное воздействие УФ-лучей может временно подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и вирусам.

Пребывание на солнце также может привести к обезвоживанию организма, чтовлияет на общее самочувствие и работу всех систем.

Как безопасно находиться на солнце?

Полностью избегать солнца не стоит, ведь оно является частью нашей жизни. Однако, важно научиться находиться на нем безопасно. Избегайте пикового солнца, которое наблюдается с 10:00 до 16:00, в это время лучше оставаться в тени или в помещении.

Всегда используйте солнцезащитный крем: наносите его с SPF не менее 30 (а лучше 50+) за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2 часа или чаще, если вы потеете или купаетесь.

Носите защитную одежду, такую как широкополые шляпы, рубашки с длинными рукавами и брюки из легких тканей, что может обеспечить эффективную защиту. Используйте солнцезащитные очки с маркировкой "UV400" или "100% UV protection".

Не надейтесь на "базовый загар", ведь любое изменение цвета кожи после пребывания на солнце свидетельствует о ее повреждении. Регулярно проверяйте кожу: самостоятельно осматривайте свои родинки и обращайтесь к дерматологу, если заметили какие-либо изменения.