5 причин, которые навсегда убедят вас отказаться от загара на солнце

С приходом лета многие стремятся получить красивый золотистый загар, ведь он ассоциируется со здоровьем, отдыхом и привлекательностью. Однако, действительно ли загорать полезно?
РБК-Украина рассказывает, что говорит современная медицина о загаре и как это влияет на вашу кожу.
Современная медицина и дерматология имеют на это однозначный ответ: неконтролируемое и чрезмерное воздействие солнечных лучей может нанести значительный вред вашему здоровью. Хотя солнце действительно имеет свои преимущества, преимущества эти очень легко перевешиваются рисками, если не соблюдать правила безопасности.
К сожалению, желание получить "красивый" загар часто перевешивает потенциальные опасности. Чрезмерная инсоляция (воздействие солнечных лучей) несет значительные риски для здоровья. Это самое серьезное и самое страшное последствие чрезмерного загара, ведь ультрафиолетовое (УФ) излучение повреждает ДНК клеток кожи, что может привести к развитию различных форм рака кожи, включая базалиому, плоскоклеточный рак и опасную форму - меланому, которая быстро метастазирует и может быть смертельной.
Риск меланомы значительно возрастает у людей, которые получали сильные солнечные ожоги, особенно в детстве и юности, а также у тех, кто имеет много родинок.
УФ-лучи также разрушают коллаген и эластин - волокна, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Это приводит к преждевременному старению кожи (фотостарение), появлению морщин, пигментных пятен, сухости и потере тонуса кожи, делая ее визуально старше.
Загар - это, по сути, повреждение кожи. Солнечные ожоги являются острой реакцией кожи на чрезмерное УФ-излучение, сопровождающейся покраснением, болью, отеком, а иногда и волдырями. Каждый солнечный ожог увеличивает риск развития рака кожи в будущем.
Кроме того, УФ-лучи могут вызвать повреждение роговицы, хрусталика (приводя к катаракте) и сетчатки, повышая риск развития дегенеративных заболеваний глаз.
Поэтому важно носить солнцезащитные очки. Чрезмерное воздействие УФ-лучей может временно подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и вирусам.
Пребывание на солнце также может привести к обезвоживанию организма, чтовлияет на общее самочувствие и работу всех систем.
Полностью избегать солнца не стоит, ведь оно является частью нашей жизни. Однако, важно научиться находиться на нем безопасно. Избегайте пикового солнца, которое наблюдается с 10:00 до 16:00, в это время лучше оставаться в тени или в помещении.
Всегда используйте солнцезащитный крем: наносите его с SPF не менее 30 (а лучше 50+) за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2 часа или чаще, если вы потеете или купаетесь.
Носите защитную одежду, такую как широкополые шляпы, рубашки с длинными рукавами и брюки из легких тканей, что может обеспечить эффективную защиту. Используйте солнцезащитные очки с маркировкой "UV400" или "100% UV protection".
Не надейтесь на "базовый загар", ведь любое изменение цвета кожи после пребывания на солнце свидетельствует о ее повреждении. Регулярно проверяйте кожу: самостоятельно осматривайте свои родинки и обращайтесь к дерматологу, если заметили какие-либо изменения.
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В материале использованы следующие источники: American Academy of Dermatology, The Skin Cancer Foundation, U.S. Food and Drug Administration.