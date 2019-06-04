За 5 місяців АДС "Львівгазу" опрацювала 8,5 тис. викликів

Від початку року аварійна служба 104 "Львівгазу" відреагувала на 8,5 тис. викликів від споживачів Львівської області. В середньому за одну добу АДС отримує 95 викликів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основною причиною звернень є витоки газу. За словами прес-служби, лише за 5 місяців поточного року аварійні бригади виявили та ліквідували 9 830 витоків в будинках споживачів Львівської області та 5 009 – у Львові. Частими також є виклики з підозрами на отруєння чадним газом, а також масові псевдозамінування у Львові.

"Витоки газу відбуваються через несправність газового обладнання, а також його самовільне встановлення і ремонт сторонніми особами, котрі не мають права на виконання таких робіт. На жаль, споживачі часто нехтують правилами безпеки і не думають про можливі фатальні наслідки. Цьогоріч найбільше заявок ми отримали від споживачів газу у Львові, це майже третина від загальної цифри, також багато повідомлень із Самбірського району", - говорить начальник АДС АТ "Львівгаз" Тарас Радчук.

У прес-службі зазначили, що швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники "Львівгазу" постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.