Від +5 до -9 морозу. В Україні фіксують температурні контрасти: що це означає

В Україні в ніч на 16 листопада синоптики зафіксували температурні контрасти. Так, у північно-східних областях та місцями у центрі країни морози вдарили до -9, в той час, як на заході подекуди було до +5.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Як пояснюють синоптики, західні регіони оминули сильні морози через хмарність - відповідно не було такого сильного вихолодження приземного шару атмосфери, як при ясному небі.
Однак в Укргідрометцентрі попереджають, що найближча ніч ще буде морозною по всіх областях.
Погода на 17 листопада
Нагадаємо, сьогодні протягом дня буде суха погода з туманами у західних та північних областях.