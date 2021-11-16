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Від +5 до -9 морозу. В Україні фіксують температурні контрасти: що це означає

Автор: Марія Кучерявець

В Україні в ніч на 16 листопада синоптики зафіксували температурні контрасти. Так, у північно-східних областях та місцями у центрі країни морози вдарили до -9, в той час, як на заході подекуди було до +5.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Як пояснюють синоптики, західні регіони оминули сильні морози через хмарність - відповідно не було такого сильного вихолодження приземного шару атмосфери, як при ясному небі.

Однак в Укргідрометцентрі попереджають, що найближча ніч ще буде морозною по всіх областях.

Погода на 17 листопада

  • на заході країни вдень очікується до +5 +8, вночі від 0 до -6;
  • у північних областях вдень +1 +4, вночі -3 -7;
  • на сході країни вдень прогнозують від 0 до +3, вночі -5 -9;
  • у південних областях вдень +2 +5, вночі від 0 до -6;
  • у центрі країни вдень очікується +1 +5, вночі -4 -7.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня буде суха погода з туманами у західних та північних областях.

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