Від +5 до -9 морозу. В Україні фіксують температурні контрасти: що це означає

Як пояснюють синоптики, західні регіони оминули сильні морози через хмарність - відповідно не було такого сильного вихолодження приземного шару атмосфери, як при ясному небі.

Однак в Укргідрометцентрі попереджають, що найближча ніч ще буде морозною по всіх областях.

Погода на 17 листопада