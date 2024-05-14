45% украинцев согласны на повышение тарифов на свет для восстановления энергетики, - опрос
45% украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на энергоснабжение с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 6-8 мая.
"45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства, еще 10% - что тариф следует повысить всем потребителям", - говорится в пресс-релизе.
Большинство респондентов (67%) согласны с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства. Почти четверть (26%) с этим не согласна.
При этом 70% опрошенных считают, что прошлогоднее повышение тарифа позволило восстановить на должном уровне поврежденные объекты энергетической инфраструктуры.
На вопрос о том, были ли восстановлены мощности в течение прошлого года, 59% ответили, что инфраструктура была восстановлена на достаточном уровне, 11% - что восстановлено полностью, 15% - что восстановлено на недостаточном уровне, 2% - что не было восстановлено вообще.
Для 54% опрошенных ситуация с непрерывным электроснабжением скорее хороша, отключения не происходят. 41% опрошенных отметил, что отключения происходят изредка. О плохой ситуации заявили 4% опрошенных.
Две трети опрошенных отметили, что стабильное снабжение электроэнергией важно для них, однако есть возможность терпеть кратковременные перебои. Еще 27% отметили, что стабильное энергообеспечение чрезвычайно важно для них. Лишь 7% ответили, что стабильное энергообеспечение не важно, и они готовы терпеть длительные перебои.
Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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