Більше 43 тисяч боржників "Чернігівгаз Збуту" можуть залишитися без субсидій

Станом на початок вересня борг одержувачів субсидій перед ТОВ "Чернігівгаз Збут" перевищив 65 млн гривень. Боргові зобов'язання мають більш ніж 43 тисячі субсидіантів, що перевищує 40% від загальної кількості одержувачів держдопомоги по підприємству.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгаз Збуту".

"Оскільки субсидія на оплату комунальних послуг, у тому числі і природного газу, була монетизована, ТОВ "Чернігівгаз Збут" регулярно надає звіти в органи соціального захисту населення за рівнем розрахунків субсидіантами за використаний природний газ. На початок вересня загальний борг одержувачів субсидій перевищив 65 млн гривень. Слід пам'ятати, що при наявності боргів відділи соцзахисту можуть відмовити у наданні субсидій на майбутній опалювальний період ", - відзначає директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

У прес-службі зазначили, що клієнти з числа вразливих категорій можуть зберегти фінансову допомогу від держави, уклавши договір реструктуризації наявного боргу. Для цього субсидіанти можуть написати постачальнику газу заяву і прикласти до нього наступний пакет документів:

свідоцтво про право власності на житло;

довідка про склад сім'ї;

паспорт;

ІПН (індивідуальний податковий номер).

Якщо житло неприватизоване, то замість свідоцтва про право власності необхідно надати копію особового рахунку з ЖЕКу.

"Ми намагаємося допомогти кожному нашому клієнту, який опинився в складних життєвих обставинах. Саме для цього і працює програма реструктуризації, де для кожного клієнта розробляється індивідуальний графік погашення. Споживачі повинні розуміти, наявність боргів робить неможливим отримання субсидії, що в кінцевому підсумку шкодить їх сім'ям", - підкреслює керівник ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста.

У цілому, за словами прес-служби, прострочені фінансові зобов'язання перед постачальником газу мають понад 285 тисяч сімей на загальну суму більше 383,5 млн гривень. Втім, за період дії карантину жоден побутовий споживач не був відключений від системи газопостачання і не отримав штрафних санкцій за несвоєчасну оплату спожитого ресурсу.

"Також, ТОВ "Чернігівгаз Збут" нагадує про те, що отримані послуги можна оплатити, не відвідуючи місць масового скупчення людей, дистанційно - за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, або через мобільні додатки 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для iOS, а також чат-боти 7104ua в Viber і Telegram", - йдеться в повідомленні.