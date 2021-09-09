Понад 43 млн гривень збитків: гендиректору Павлоградського хімзаводу оголосили підозру
Генеральному директору державного Павлоградського хімічного заводу повідомили про підозру. Його зловживання службовим становищем завдало підприємству збитків на суму понад 43,3 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.
Слідство встановило, що гендиректор хімзаводу спільно з комерційним директором та очільником ще двох приватних підприємств організували схему реалізації продукції, виробленої держпідприємством, через підконтрольні компанії-посередниці.
Проте фактичне постачання продукції - вибухових речовин - здійснювалось безпосередньо від заводу до підприємств гірничо-видобувної промисловості, тобто без залучення компаній-посередників.
У разі, якщо товариства звертались напряму до заводу з метою укладання договорів на постачання товарів, службові особи державного підприємства відмовляли та пропонували звертатись через фірми-посередниці. Ціни у компаній-посередників були завищені на 30% порівняно з цінами закупівлі заводу.
Як наслідок, такі зловживання завдали Павлоградському хімічному заводу збитків на суму понад 43,3 млн гривень.
У серпні 2021 року було повідомлено про підозру комерційному директору держпідприємства та директору компаній-посередниць.
9 вересня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, й генеральному директору заводу.
Досудове розслідування триває.