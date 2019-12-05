Понад 400 тис. переселенців не отримують пенсію, - Денісова

Понад 400 тисяч вимушено переміщених осіб (ВПО) мають проблеми з виплатою пенсій. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці в Facebook.

За словами Денісової, пенсію в Україні отримують лише 624 тисячі пенсіонерів з числа ВПО, а понад 400 тисяч мають проблеми з її виплатою, бо уряд не затвердив порядок виплат пенсій переселенцям.

"Пенсії отримують лише 624 тис. пенсіонерів, а доля понад 400 тис. - невідома. Ба більше, до цього часу не затверджено Кабінетом міністрів України порядок виплат пенсій цим громадянам України, за період, на який вони були зупинені через те, що пенсіонери не встигли прийти на підконтрольну уряду України територію за коштами протягом 60 днів", - заявила вона.

Омбудсмен додала, що звернулася до Пенсійного фонду з вимогою надати інформацію щодо причин невиплати пенсій вимушеним переселенцям.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Кабмін заборгував понад 8 млрд гривень пенсій вимушеним переселенцям. Станом на 1 вересня без пенсії залишалися майже 260 тисяч пенсіонерів з числа ВПО.

Також РБК-Україна писало, що у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи.