До 40 процентов к пенсии: кто из украинцев может получить такие выплаты

Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получать прибавку к пенсии в размере 35-40 процентов без применения ежегодной индексации. Кому назначают такую доплату и сколько она составляет в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт управления Пенсионного фонда в Тернопольской области.
Порядок назначения такой надбавки определяет Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Главные претенденты на доплату - многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей.
Условия назначения выплаты имеют следующие особенности:
Размер прибавки зависит от количества детей и текущего прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.
Для родителей, воспитавших пятерых детей, доплата составляет 35 процентов, то есть 908 гривен в месяц. За каждого следующего ребенка сумма растет:
Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, при его просмотре сумма надбавки перечисляется автоматически.
В предусмотренных законом случаях эту надбавку могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.
Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему дополнительно насчитывается 70 процентов от надбавки, которую получал умерший пенсионер. Если двое или более таких членов семьи учитывают 90 процентов соответствующей доплаты.
Напомним, части пенсионеров, получающих выплаты через Укрэксимбанк, нужно до 15 сентября подать заявление об изменении банка, иначе с октября средства будут поступать через Укрпочту.
Между тем, в Украине заработали новые правила зачисления страхового стажа для назначения пенсии по возрасту. Периоды работы учитываются даже тогда, когда работодатель начислил взносы, но фактически их не оплатил.