40 ударов, разбитое кладбище и 6 раненых: как прошли сутки на Днепропетровщине

Никопольщина

Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Изуродованы многоквартирный и частные дома, автомобили.

Четыре человека получили ранения. 16-летнего парня госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет и 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Синельниковщина

Россияне били по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили.

Днепровский район

В Слобожанской громаде изуродованы кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили.

Самаровский район

Удар пришелся по Песчанской громаде. Повреждены частные дома и инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина - оба будут лечиться дома.