RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

40 ударов, разбитое кладбище и 6 раненых: как прошли сутки на Днепропетровщине

22:55 06.06.2026 Сб
1 мин
Среди раненых на Днепропетровщине ребенок
aimg Валерия Абабина
Фото: Последствия атаки на Днепропетровщине (t.me dnipropetrovskaODA)

Российская армия за сутки осуществила более 40 ударов по пяти районам Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранения получили шесть человек, среди них 16-летний парень, которого госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Никопольщина

Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Изуродованы многоквартирный и частные дома, автомобили.

Четыре человека получили ранения. 16-летнего парня госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет и 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Синельниковщина

Россияне били по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили.

Днепровский район

В Слобожанской громаде изуродованы кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили.

Самаровский район

Удар пришелся по Песчанской громаде. Повреждены частные дома и инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина - оба будут лечиться дома.

Напомним, в ночь на 2 июня россияне совершили масштабную комбинированную атаку на Днепр - из-за большого количества погибших в городе объявили день траура.

По данным ОВА, количество погибших возросло до 16, среди них дети.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская областьВойна в Украине