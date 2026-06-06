40 ударов, разбитое кладбище и 6 раненых: как прошли сутки на Днепропетровщине

Российская армия за сутки осуществила более 40 ударов по пяти районам Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранения получили шесть человек, среди них 16-летний парень, которого госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.
Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Изуродованы многоквартирный и частные дома, автомобили.
Четыре человека получили ранения. 16-летнего парня госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет и 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
Россияне били по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили.
В Слобожанской громаде изуродованы кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили.
Удар пришелся по Песчанской громаде. Повреждены частные дома и инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина - оба будут лечиться дома.
Напомним, в ночь на 2 июня россияне совершили масштабную комбинированную атаку на Днепр - из-за большого количества погибших в городе объявили день траура.
По данным ОВА, количество погибших возросло до 16, среди них дети.