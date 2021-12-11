Більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації та локдауну у Відні

До участі в протесті також закликала й ультраправа Австрійська партія Свободи.

Учасники акції закликали скасувати обов’язкову вакцинацію. Також серед гасел на банерах була вимога "Руки геть від наших дітей". Булі й ті хто використовував свистки й барабани, для акустичного привернення уваги.

Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікль виступав перед протестувальниками з критикою дій влади. Зокрема, він негативно висловився щодо локдауну й обов’язкового щеплення.