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Більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації та локдауну у Відні

Автор: Сергій Пишкін

Близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OE24.

До участі в протесті також закликала й ультраправа Австрійська партія Свободи.

Учасники акції закликали скасувати обов’язкову вакцинацію. Також серед гасел на банерах була вимога "Руки геть від наших дітей". Булі й ті хто використовував свистки й барабани, для акустичного привернення уваги.

Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікль виступав перед протестувальниками з критикою дій влади. Зокрема, він негативно висловився щодо локдауну й обов’язкового щеплення.

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