Более 40 тысяч человек вышли на протест против вакцинации и локдауна в Вене

К участию в протесте также призвала и ультраправая Австрийская партия Свободы.

Участники акции призвали отменить обязательную вакцинацию. Также среди лозунгов на баннерах было требование "Руки прочь от наших детей". Были и те кто использовал свистки и барабаны, для акустического привлечения внимания.

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступал перед протестующими с критикой действий властей. В частности, он негативно высказался касаемо локдауна и обязательной прививки.