Більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації та локдауну у Відні

Близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OE24 .

До участі в протесті також закликала й ультраправа Австрійська партія Свободи.

Ganz normale Leute gehen mit Galgen auf die FPÖ-Demonstration. Die Morddrohung gilt den übrigen Parteien. Sie wollen Friede, Freiheit, Hinrichtungen & Diktatur. #w1112 pic.twitter.com/uJ3Vzu2YKA — Schwurbelwatch (@schwurbelwatchw) December 11, 2021

Учасники акції закликали скасувати обов’язкову вакцинацію. Також серед гасел на банерах була вимога "Руки геть від наших дітей". Булі й ті хто використовував свистки й барабани, для акустичного привернення уваги.

Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікль виступав перед протестувальниками з критикою дій влади. Зокрема, він негативно висловився щодо локдауну й обов’язкового щеплення.