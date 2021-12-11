Более 40 тысяч человек вышли на протест против вакцинации и локдауна в Вене

Около 44 тысяч человек вышли на главную площадь столицы Австрии в знак протеста против обязательной вакцинации. Новое правило о прививках вступает в силу в стране уже с февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OE24 .

К участию в протесте также призвала и ультраправая Австрийская партия Свободы.

Ganz normale Leute gehen mit Galgen auf die FPÖ-Demonstration. Die Morddrohung gilt den übrigen Parteien. Sie wollen Friede, Freiheit, Hinrichtungen & Diktatur. #w1112 pic.twitter.com/uJ3Vzu2YKA — Schwurbelwatch (@schwurbelwatchw) December 11, 2021

Участники акции призвали отменить обязательную вакцинацию. Также среди лозунгов на баннерах было требование "Руки прочь от наших детей". Были и те кто использовал свистки и барабаны, для акустического привлечения внимания.

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступал перед протестующими с критикой действий властей. В частности, он негативно высказался касаемо локдауна и обязательной прививки.