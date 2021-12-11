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Более 40 тысяч человек вышли на протест против вакцинации и локдауна в Вене

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Суббота 11 декабря 2021 23:09
Более 40 тысяч человек вышли на протест против вакцинации и локдауна в Вене Фото: более 40 тысяч человек вышли на протест против вакцинации и локдауну в Вене (https://twitter.com/AndyDevil)
Автор: Сергей Пышкин

Около 44 тысяч человек вышли на главную площадь столицы Австрии в знак протеста против обязательной вакцинации. Новое правило о прививках вступает в силу в стране уже с февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OE24.

К участию в протесте также призвала и ультраправая Австрийская партия Свободы.

Участники акции призвали отменить обязательную вакцинацию. Также среди лозунгов на баннерах было требование "Руки прочь от наших детей". Были и те кто использовал свистки и барабаны, для акустического привлечения внимания.

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступал перед протестующими с критикой действий властей. В частности, он негативно высказался касаемо локдауна и обязательной прививки.

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Австрия Вена Вакцинация
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