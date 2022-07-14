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Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

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Гаага, Четвер 14 липня 2022 06:49
Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН Фото: Міжнародний суд ООН в Гаазі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Понад 40 країн світу, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, США, Великобританія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного Суду ООН з позовом проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне заяву, яку опублікував сайт Єврокомісії.

Країни заявили про підтримку позову України, який ініціював розгляд у Міжнародному Суді ООН відповідно до Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Відзначається, що за допомогою цього позову Україна хоче домогтися постанови про те, що Росія не має права на підставі не підтверджених фактами тверджень про наявність геноциду робити військові дії в Україні

Країни, що підписали Спільну заяву на підтримку Києва, підкреслюють важливість цього судового процесу і настійно закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні, як того вимагає постанова суду від 16 березня 2022 року.

"Якщо Росія не виконає рішення суду від 16 березня, це буде являти собою ще одне порушення міжнародного права", - констатується в спільній заяві країн.

У документі вказується, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

Заява завершується закликом до міжнародної спільноти вивчити всі можливості для надання допомоги Україні в її розгляді в Міжнародному Суді ООН.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо, нещодавно країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Додамо, як заявляли в МЗС Британії, її країна відкрита для ідеї щодо створення Міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

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