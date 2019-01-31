Майже 40% звернень українців до Ради у 2018 - скарги на дії правоохоронців

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У 22% звернень - скарги на дії працівників прокуратури

Структурні підрозділи Апарату Верховної ради у 2018 році розглянули майже 85 тисяч звернень громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату парламенту.

Вказано, що загалом у минулому році до ВР надійшло 105,1 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 8,6 тис. менше, ніж у 2017 році.

"До керівництва парламенту звернулися майже 2,1 тис. осіб, з них до голови Верховної ради України Парубія А.В. - 977 осіб. Структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України розглянуто майже 85 тис. звернень громадян", - сказано у повідомленні.

Вказано, що у 2018 році у зверненнях громадян до Ради було порушено 177,4 тис. питань, 59,9 тис. з яких - це питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. З їх числа 36% - скарги на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством, 22% - скарги на дії працівників прокуратури, 12% - скарги на судові рішення та вироки, тяганину в судах та дії суддів.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України повідомили, що 22 депутати Верховної ради пропустили засідання парламенту в січні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, у січні депутати Верховної ради України продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях парламенту. Зокрема, 39 нардепів не проголосували ні разу за місяць, що є найгіршим показником за час роботи дев'ятої сесії ВР (вересень-січень).

Додамо, КВУ також оцінив роботу у Раді кандидатів у президенти на виборах-2019.