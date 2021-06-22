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Понад 40 млн людей перебувають на межі голоду, - ООН

Автор: РБК-Україна

У Всесвітній продовольчій програмі ООН заявили, що понад 41 млн осіб у світі піддаються неминучому ризику голоду. Ще півмільйона людей вже перебувають в умовах, схожих на голод.

Про це повідомляє Reuters.

В організації відзначили, що різке зростання цін на основні продукти харчування посилює існуючий тиск на продовольчу безпеку.

Після зниження рівня голоду протягом декількох десятиліть, з 2016 року в світі спостерігається зростання голоду, викликане конфліктами і зміною клімату.

У 2019 році на межі голоду, за даними ВПП, перебували 27 мільйонів чоловік, але з 2020 року до цього додалася пандемія COVID-19.

Світові ціни на продовольство виросли в травні до найвищого рівня за десятиліття, свідчать дані ООН, при цьому основні продукти харчування, такі як зернові, олійні, молочні продукти, м'ясо і цукор, подорожчали в сукупності на 40% в порівнянні з рівнем минулого року. Читати далі

Знецінення валюти в таких країнах, як Ліван, Нігерія, Судан, Венесуела і Зімбабве, посилює цей тиск і призводить до зростання цін, посилюючи відсутність продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше в ЮНІСЕФ заявили про загрозі голоду десяти мільйонів дітей вже в 2021 році. Йдеться про дітей у Конго, Нігерії, Судані та Ємені.

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