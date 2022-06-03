RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 40 кораблів ВМФ РФ розгорнули навчання у Тихому океані

Фото: понад 40 кораблів ВМФ РФ розгорнули навчання у Тихому океані (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Тихоокеанський флот РФ розпочав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Завдання корабельних груп полягає у спільному пошуку з авіацією підводних човнів умовного супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери та судна забезпечення.

"Також військові відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп кораблів. Будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей, також військові відпрацюють питання організації матеріально-технічного забезпечення сил у морі", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Севастополі стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМФ РФ