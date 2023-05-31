До 40 дней и до 100 тысяч гривен. Как украинским военным увеличат отпуска и доплаты

Доплаты: сколько и кому

Законопроект №9342 призван урегулировать вопрос с доплатами. Согласно нему, во время военного положения устанавливаются следующие размеры дополнительного вознаграждения:

от 30 до 100 тысяч гривен в месяц военнослужащим пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач. Причем соответствующий порядок еще должны подготовить в Кабмине

в месяц военнослужащим пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач. Причем соответствующий порядок еще должны подготовить в Кабмине дополнительные 6 тысяч гривен ежемесячно выплачиваются срочникам

ежемесячно выплачиваются срочникам дополнительные 6 тысяч гривен ежемесячно раненным, контуженным и покалеченным в боевых действиях. Выплачиваются в течение всего времени зачисления в распоряжение командира на время непригодности к службе (устанавливается военно-врачебной комиссией)

ежемесячно раненным, контуженным и покалеченным в боевых действиях. Выплачиваются в течение всего времени зачисления в распоряжение командира на время непригодности к службе (устанавливается военно-врачебной комиссией) дополнительные 2 350 гривен ежемесячно курсантам военных вузов и высших учебных заведений с военными институтами, факультетами военной подготовки и военными кафедрами в своем составе

Отметим, данная инициатива должна заменить поправку о возвращении доплат для всех военных в размере 30 тысяч гривен (№8312), которая так и не вступила в силу.

С начала полномасштабного вторжения России украинским военнослужащим, которые не принимали участие в боевых действиях, ежемесячно выплачивали еще по 30 тысяч гривен. Однако из-за нехватки средств в бюджете это прекратилось с 1 февраля 2023-го.

В апреле нардепы приняли во втором чтении законопроект, который в том числе возвращал такие доплаты. Но их раскритиковали в Генштабе, поскольку тыловые военные по сути приравнивались к тем, кто находится в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

Было решено не направлять закон на подпись президенту, а создать рабочую группу, чтобы урегулировать проблему доплат.

Увеличенный отпуск

Украинские защитники ограничены в праве на демобилизацию или ухода в отпуск во время военного положения. Некоторые вопросы урегулированы законами, не приспособленными к реальной войне. Это привело к тому, что многие военнослужащие месяцами находятся на службе и не могут уйти в отпуск.

Законопроект №9342 устанавливает продолжительность отпусков с конкретными сроками.

"Предлагается предоставить возможность военнослужащим во время действия военного положения использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью 30 календарных дней с возможностью разделения на части (на сегодняшний день - 10 календарных дней)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, военный сможет уйти в отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам длительностью не более 10 дней. Таким образом, общая продолжительность может достигать 40 дней.

Каждый из этих видов отпуска дается без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года. Но при условии, что одновременно в подразделении отсутствует не более 30% личного состава.