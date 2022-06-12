Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
В Україні в умовах воєнного стану робочий тиждень може тривати більше звичайного. Замість граничних 40 годин, його продовжено до 60.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби України з питань праці.
"Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень", - наголошують у відомстві.
Раніше стало відомо, що в період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки.
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни.
Також у парламенті ухвалили закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу.
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