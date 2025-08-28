4 Знака Зодиака смогут достичь желаемого в эту пятницу: есть ли вы среди них

Гороскоп на 29 августа обещает удачу и достаток нескольким представителям зодиакального круга. Энергия Урана и Нептуна в этот день придаст силу для достижения желаемого.

Кому больше всего повезет в этот день и в каких делах, рассказывает РБК-Украина .

Овен

Вы наконец избавитесь от всех сомнений и ограничений. Зато в вашу жизнь ворвутся новые возможности и поводы для радости.

Не бойтесь перемен, ведь они поспособствуют вашему росту новой версии себя и приносят ощущение удачи.

Близнецы

Ощущение одиночества отступит, а хаос станет вашим союзником. Энергии дня помогут проявить вашу уникальность и определить новые цели.

Вас ждут новые возможности и ясность в важных решениях. Наконец-то вы сможете притянуть желанные достаток и удачу.

Водолей

Вы открываете для себя счастье и изобилие через любовь к жизни и собственным страстям. Планета Плутон в вашем знаке в течение следующих 19 лет помогает постоянно менять себя.

Вы получаете возможность переосмыслить свою жизнь, включая то, кто и что рядом с вами. Люди, духовная практика или новый проект принесут радость и достаток.

Рыбы

Вы начнете больше ценить то, что имеете, и это поможет привлечь удачу и достаток. Перед вами откроются новые перспективы в работе и личной жизни.

Открытие, которое вы сделаете в этот день, поможет осознать важную истину. Больше ничто не будет мешать вам на пути к успеху, так что смело действуйте.