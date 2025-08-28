ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

4 Знака Зодиака смогут достичь желаемого в эту пятницу: есть ли вы среди них

Четверг 28 августа 2025 23:58
UA EN RU
4 Знака Зодиака смогут достичь желаемого в эту пятницу: есть ли вы среди них Знаки Зодиака, которые притянут удачу и достаток 29 августа (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 29 августа обещает удачу и достаток нескольким представителям зодиакального круга. Энергия Урана и Нептуна в этот день придаст силу для достижения желаемого.

Кому больше всего повезет в этот день и в каких делах, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Вы наконец избавитесь от всех сомнений и ограничений. Зато в вашу жизнь ворвутся новые возможности и поводы для радости.

Не бойтесь перемен, ведь они поспособствуют вашему росту новой версии себя и приносят ощущение удачи.

Близнецы

Ощущение одиночества отступит, а хаос станет вашим союзником. Энергии дня помогут проявить вашу уникальность и определить новые цели.

Вас ждут новые возможности и ясность в важных решениях. Наконец-то вы сможете притянуть желанные достаток и удачу.

Водолей

Вы открываете для себя счастье и изобилие через любовь к жизни и собственным страстям. Планета Плутон в вашем знаке в течение следующих 19 лет помогает постоянно менять себя.

Вы получаете возможность переосмыслить свою жизнь, включая то, кто и что рядом с вами. Люди, духовная практика или новый проект принесут радость и достаток.

Рыбы

Вы начнете больше ценить то, что имеете, и это поможет привлечь удачу и достаток. Перед вами откроются новые перспективы в работе и личной жизни.

Открытие, которое вы сделаете в этот день, поможет осознать важную истину. Больше ничто не будет мешать вам на пути к успеху, так что смело действуйте.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Знаки Зодиака
Новости
В Киеве остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В Киеве остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы