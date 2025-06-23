4 действенных способа от кардиолога, которые помогут дожить до 100 лет

Оставайтесь активными

Кардиолог Хорхе Тартальоне, что ежедневные шаги до 10 500 шагов снижают риск преждевременной смерти на 39% и риск сердечного приступа или инсульта на 21%.

Даже небольшие дозы высокоинтенсивной активности или быстрой ходьбы могут снизить риск деменции до 40%.

Люди, которые живут дольше, как правило, имеют высокий уровень активности в своей повседневной жизни, а не сосредотачиваются на структурированных программах физических упражнений. Суть заключается в том, что ключевым является попытка увеличить активность в течение дня и избегать длительных периодов сидения.

Даже одно или два занятия в неделю могут значительно снизить риск сердечных заболеваний или инсультов.

Больше спите

Семь-восемь часов сна связаны с самым низким риском преждевременной смерти. Люди в возрасте 50-60 лет, которые спят шесть часов или меньше в сутки, имеют более высокий риск развития деменции.

Сон менее семи часов в день связан с увеличением риска смерти на 12%, а те, кто спит более восьми часов, имеют увеличение риска преждевременной смерти на 30%.

Поэтому регулярный режим сна может быть ключом к получению максимальной пользы и потенциального увеличения продолжительности жизни.

Общение

Доктор Тартальоне обнаружил, что общение с друзьями и семьей может быть особенно полезным для когнитивного здоровья в долгосрочной перспективе.

Просмотр телевизора и видеоигры могут ухудшить когнитивное здоровье. Тогда как другие виды деятельности, такие как общение и даже молитва, имеют потенциал для улучшения здоровья мозга.

Общение стимулирует умственную деятельность, заставляет думать, запоминать, анализировать - это поддерживает нейроны в тонусе и может замедлить старение мозга. Люди, которые имеют тесные социальные связи, чаще имеют более крепкий иммунитет и лучше справляются с болезнями.

Ощущение принадлежности и поддержки улучшает настроение, добавляет смысла жизни - это влияет на общее здоровье и продолжительность жизни.

Придерживайтесь здорового питания

Нет необходимости придерживаться строгих диет, ключевым является избегание алкоголя, табака и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Каждый из них связан с потенциальными рисками для здоровья.

Избегайте добавленного сахара, который не является обязательным в рационе. Замените белый хлеб, рис и макароны на цельнозерновые аналоги. Они имеют больше клетчатки, которая улучшает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови.

Вода необходима для нормального обмена веществ, очищения организма и поддержания кожи. Следует избегать фастфуда, консервов, продуктов с большим количеством консервантов и искусственных добавок.