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4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе

Новини » Новини компаній    22.02.2019 - 16:50
4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе

Курятина - це смачно, доступно і поживно, тому зараз можна знайти більш тисяч різних страв на основі курячого філе.

Найчастіше вони готуються з маринованого м'яса, оскільки воно має цікавий смак, доречно на будь-якому столі і видає просто божественний аромат під час запікання. Куряче філе люблять в кожній країні, тому-що воно дає необхідну для людського організму енергію, насичує його на весь день і забезпечує нормальну життєдіяльність. Смачні рецепти з курятини сподобається кожному Мясоєдов.

Як вибрати куряче філе?

На жаль, в супермаркеті або в магазині іноді продається неякісне філе курки, тому при покупці звертайте увагу на такі аспекти:

  • Розмір курячого філе. Якщо воно занадто велике, то цілком ймовірно, що курка вживала гормони і ГМО. Регулярне вживання такого м'яса - серйозний ризик зашкодити власному здоров'ю;
  • Колір курячого філе повинен бути червоним або рожевим. Якщо відтінок філе, який лежить на прилавку, сірий або занадто червоний, то цілком ймовірно, що продукт вже пропав або в нього додавали спеціальні барвники;
  • Запах повинен бути тільки приємним, оскільки іноді продавці продають зіпсоване куряче філе, оброблене в спеціальному хімічному розчині.

4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе

Смачні рецепти з курячим філе

Листковий салат

Список інгредієнтів:

  • 200 г філе з курки;
  • 3 яйця;
  • 150 г грибів;
  • 50 г твердого сиру;
  • 50 г майонезу;
  • цибуля зелена;
  • цибуля ріпчаста;
  • масло рослинне;
  • морква.

Перше, що необхідно зробити - відварити філе курки в солоній воді до повної готовності і дочекатися його охолодження. Як тільки м'ясо охолоне, його потрібно нарізати маленькими скибочками і розібрати.

Для цього салату краще всього підійде неуглубленная тарілка, на неї потрібно викласти готове філе і добре змастити його майонезом.

Поки все це буде просочуватися, нарізаються гриби (рекомендується печериці, але можна взяти будь-які інші). Хвилин 15-20 їх потрібно обсмажувати на рослинній олії (причому масла в сковороді повинно бути зовсім небагато). Тим часом нарізається цибуля і треться морквина. Овочі обсмажуються на рослинній олії.

Яйця відварюються круто, труться на тертці, потім викладаються поверх курячого філе в тарілку і посипаються готовим цибулею, морквою. Все це заливається майонезом, а потім зверху викладається шар з грибів і порубаного зеленої цибулі.

Філе з курки під шубою


Список інгредієнтів:

  • 2 філе з курки;
  • 2 свіжих помідора;
  • 2 цибулини;
  • 100 г сиру твердого сорту;
  • лимон;
  • сіль;
  • перець.

Вимите і висушене філе курки необхідно порізати уздовж і потім нарізати його порційно. Філе відбивається молоточком, солиться і перчить за смаком. Лук нарізають звичайними кільцями, як і помідори (але з них попередньо знімається шкірка).

Все це викладається на деко і посипається тертим сиром, поливають соком лимона. Випікається філе у фользі протягом півгодини при двухсотградусной температурі. Після приготування філе можна прикрасити сиром і кружечками помідора.

4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе
Відбивні

Список інгредієнтів:

  • 300 г філе з курки;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. ложки борошна;
  • лимон;
  • сіль;
  • перець.

Філе нарізають порційно і відбивається молоточком. Попередньо його варто посолити, поперчити і полити лимонним соком за смаком. Далі збиваються яйця і змішуються з борошном, куряче філе теж потрібно обваляти в борошні, вмочити у збитих яйцях і обсмажувати на сковороді до повної готовності.

Суфле з курячого філе

Список інгредієнтів:

  • 300 г курячого філе;
  • 3 яйця;
  • 100 г вершкового масла;
  • 2 ст. ложки вершків;
  • сіль;
  • перець.

Курячі грудки необхідно відварити до повної готовності, в підсоленій і поперечної воді. Після цього філе потрібно пропустити через м'ясорубку і дуже добре розтерти.

Потім відокремте жовтки яєць від білків і окремо збийте білки до утворення піни. Після цього в розтерту курячу грудку додаються білки, вершки, жовтки, сіль, перець за смаком і ретельно перемішуються.

У результаті повинно вийти суфле, яке потрібно запікати до рум'яної скоринки. Блюдо готове.

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