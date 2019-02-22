4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе

Курятина - це смачно, доступно і поживно, тому зараз можна знайти більш тисяч різних страв на основі курячого філе.
Найчастіше вони готуються з маринованого м'яса, оскільки воно має цікавий смак, доречно на будь-якому столі і видає просто божественний аромат під час запікання. Куряче філе люблять в кожній країні, тому-що воно дає необхідну для людського організму енергію, насичує його на весь день і забезпечує нормальну життєдіяльність. Смачні рецепти з курятини сподобається кожному Мясоєдов.
На жаль, в супермаркеті або в магазині іноді продається неякісне філе курки, тому при покупці звертайте увагу на такі аспекти:
Листковий салат
Список інгредієнтів:
Перше, що необхідно зробити - відварити філе курки в солоній воді до повної готовності і дочекатися його охолодження. Як тільки м'ясо охолоне, його потрібно нарізати маленькими скибочками і розібрати.
Для цього салату краще всього підійде неуглубленная тарілка, на неї потрібно викласти готове філе і добре змастити його майонезом.
Поки все це буде просочуватися, нарізаються гриби (рекомендується печериці, але можна взяти будь-які інші). Хвилин 15-20 їх потрібно обсмажувати на рослинній олії (причому масла в сковороді повинно бути зовсім небагато). Тим часом нарізається цибуля і треться морквина. Овочі обсмажуються на рослинній олії.
Яйця відварюються круто, труться на тертці, потім викладаються поверх курячого філе в тарілку і посипаються готовим цибулею, морквою. Все це заливається майонезом, а потім зверху викладається шар з грибів і порубаного зеленої цибулі.
Список інгредієнтів:
Вимите і висушене філе курки необхідно порізати уздовж і потім нарізати його порційно. Філе відбивається молоточком, солиться і перчить за смаком. Лук нарізають звичайними кільцями, як і помідори (але з них попередньо знімається шкірка).
Все це викладається на деко і посипається тертим сиром, поливають соком лимона. Випікається філе у фользі протягом півгодини при двухсотградусной температурі. Після приготування філе можна прикрасити сиром і кружечками помідора.
Список інгредієнтів:
Філе нарізають порційно і відбивається молоточком. Попередньо його варто посолити, поперчити і полити лимонним соком за смаком. Далі збиваються яйця і змішуються з борошном, куряче філе теж потрібно обваляти в борошні, вмочити у збитих яйцях і обсмажувати на сковороді до повної готовності.
Список інгредієнтів:
Курячі грудки необхідно відварити до повної готовності, в підсоленій і поперечної воді. Після цього філе потрібно пропустити через м'ясорубку і дуже добре розтерти.
Потім відокремте жовтки яєць від білків і окремо збийте білки до утворення піни. Після цього в розтерту курячу грудку додаються білки, вершки, жовтки, сіль, перець за смаком і ретельно перемішуються.
У результаті повинно вийти суфле, яке потрібно запікати до рум'яної скоринки. Блюдо готове.