Є 4 критерії. Резніков розповів, як Байден приймає рішення щодо допомоги Україні
Міністр оборони Олексій Резніков поділився подробицями процесу узгодження військово-технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Остаточне рішення приймає президент Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Резніков пригадав спільну з очільником вітчизняного МЗС Дмитром Кулебою зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем Ентоні Блінкеном у США, на якій також був і американський лідер Джо Байден. Тоді президент США розповів йому, як ухвалює рішення щодо допомоги Україні.
"Він (Байден, – ред.) сказав, що є 4 критерії, за якими вимірює звернення моїх колег (Остіна, Блінкена) щодо допомоги Україні. "Ваш запит приносять і ми його оцінюємо. 1. Чи воно дійсно ефективне, щоб допомогти Україні. 2. Як воно вплине на стійкість альянсу, щоб це не зруйнувало взаємодію в альянсі. 3. Чи воно одномоментне, чи допомога буде системна. 4. Чи є в нас ресурс цю допомогу забезпечити", – розповів Резніков.
Очільник Міноборони також пригадав, що на Заході на злам опору Збройних сил військами РФ давали 3 доби. Проте, відчайдушний спротив української армії, на думку Резнікова, переконав партнерів надати ЗСУ сучасне озброєння.
До слова, Центр протидії дезінформації спростував черговий фейк Міноборони РФ.
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