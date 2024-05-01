Группа ОККО заплатила в первом квартале в бюджет 4,6 млрд грн налогов

"Увеличение объема уплаченных налогов свидетельствует о том, что даже в условиях военного времени, при нынешних сложных экономических обстоятельствах наша компания стабильно работает, развивается и, как всегда, честно и ответственно относится к своим обязанностям перед государством. Мы осознаем, что каждая уплаченная нами гривня нужна для усиления обороноспособности Украины. Но мы никогда не ограничивались только налогами. С первых дней полномасштабной войны и до сих пор мы активно и системно помогаем ВСУ, принимаем участие в проектах восстановления страны и социально важных инициативах. По состоянию на начало апреля 2024 года объемы такой помощи уже превысили 1,6 миллиарда гривен", - комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

Непосредственно с операционной деятельности группа уплатила в первом квартале 2024 года налогов и сборов на 0,867 миллиарда гривен. Сюда входит налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, единый социальный взнос. Кроме того, 3,752 миллиарда гривен уплачено при импорте товаров в Украину.

Уплата налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого топлива через АЗК ОККО выросла в первом квартале 2024 года до 2,71 гривны. Для сравнения: этот же показатель за первый квартал 2023 года составил 2,28 гривны на литр. Вырос также и уровень уплаты налогов в пересчете на один АЗК сети. В первом квартале 2024-го он составлял 728,01 тысячи гривен в месяц, а в первом квартале 2023-го был 710,28 тысячи гривен в месяц.

Если брать суммарный показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВЗ), то в первом квартале 2024 на каждого работника ОККО приходилось по 27 637 гривен таких выплат, а в перерасчете на один месяц - 9 212 гривен.

Напомним, что по результатам деятельности в 2023 году компании группы ОККО уплатили 15,591 миллиарда гривен налогов.