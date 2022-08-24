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4,5 тисяч енергетиків ДТЕК вступили до ЗСУ, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

До лав Збройних сил України під час війни вступило 4,5 тисячі енергетиків компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Сьогодні я хочу подякувати Збройним силам України, у складі яких служить близько 4,5 тисяч енергетиків ДТЕК. Хочу подякувати усім українцям, які демонструють силу та хоробрість у боротьбі з російським агресором. І окрема подяка - усім колегам з ДТЕК, які попри війну ефективно виконують свою роботу", - сказав глава ДТЕК.

З початку російської агресії ДТЕК передав на допомогу ЗСУ і на підтримку населення понад 0,5 млрд грн.

"Сьогодні вся країна об’єдналася заради майбутньої перемоги. З перших днів війни група ДТЕК стала на захист енергетичного фронту. Наша компанія робить все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми України", - додав Тімченко.

"Після 6-ти місяців повномасштабної війни слово Незалежність набуло нової ваги і значення. Воно стало синонімом свободи, життя, майбутнього. Я вітаю усіх з Днем Незалежності України! Бажаю усім витримки, віри і такої ж єдності, яку ми демонструємо всьому світу вже півроку", - підсумував глава ДТЕК.

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ДТЕКЗбройні сили України