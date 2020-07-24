39% українців вважають відновлення промисловості драйвером економіки, - опитування

39% українців вважають відновлення промисловості одним з головних драйверів розвитку економіки. Водночас найбільшим бар’єром розвитку економіки 64% опитаних вважають корупцію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 5-6 червня, компанією Gradus спільно з Центром Економічного Відновлення.

Відповідаючи на запитання, що найбільш позитивно впливає на економіку України, 39% опитаних назвали відновлення промисловості. Друге місце в топ найпопулярніших відповідей - захист вітчизняного виробника - таку відповідь дали 30% респондентів.

Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування. Обсяг вибірки - 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у червні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6%. Це більш ніж у два рази менше, ніж у травні, коли було зафіксовано падіння на 12,2%.

В червні поточного року в розрізі основних промислових груп падіння виробництва (у річному вимірі - стосовно червня 2019 року) становило - інвестиційні товари - 26%, товари проміжного споживання 4%, виробництво енергопродукції - 3,5%.