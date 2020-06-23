Падіння промвиробництва сповільнилося: дані за третій місяць карантину

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи падіння, як і раніше, перевищують 10%

Обсяги промислового виробництва в травні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 12,2%. Це дещо менше, ніж у квітні, коли було зафіксовано падіння на 16,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, за січень-травень 2020 порівняно з січнем-травнем минулого року промвиробництво скоротилося на 8,7%.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 6,6%, у переробній промисловості - падіння на 10,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 6,9%.

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%.

У квітні падіння промвиробництва склало 16,2%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки.

Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку з зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, в 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

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Автор: Олександр Білоус