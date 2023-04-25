К 37-летию Чернобыльской катастрофы в Днепре выплатят материальную помощь: кто получит

В Днепре к 37-летию Чернобыльской катастрофы (26 апреля) выплатят материальную помощь. Ее получают 1343 вдовы (вдовцы) умерших граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС (по 3700 грн) на общую сумму более 4 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского совета.

Также 2264 участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС II и III категории выплачивается пособие на общую сумму 2633200 грн. Эти средства предусмотрены Комплексной программой социальной защиты жителей Днепра, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

По словам заведующей сектором управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики городского совета Елены Свистуновой, в целом на мероприятия в рамках данной программы из городского бюджета на этот год выделено более 19 млн грн.

"Ко Дню памяти участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (14 декабря) в этом году запланирована материальная помощь 1 100 лицам с инвалидностью, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы на общую сумму более 4 млн грн. Также город уделяет внимание и оздоровлению чернобыльцев. В этом году планируется, что 249 чернобыльцев I и II категории получат санаторно-курортное лечение и оздоровление на общую сумму более 3 млн 425 тыс. грн", - рассказала во время брифинга 25 апреля Елена Свистунова.

Также, по ее словам, чернобыльцам назначается материальная помощь на лечение и приобретение лекарств, предоставляемая по ходатайству главы Днепровского городского союза "Союз Чернобыль Украины".

"В этом году на это запланировано более 1 млн грн. Кроме того, благодаря областной субвенции чернобыльцы получают льготные безвозмездные медикаменты по рецептам врачей (в случае амбулаторного лечения). За первый квартал этого года их получили 143 человека на общую сумму более 235 тыс. грн" , - отметила она.

Напомним, в Днепре проживают 5 800 человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.