До 350 тысяч на ремонт: как получить компенсацию за разрушенное врагом жилье

Напомним, ранее мы рассказывали про "еВідновлення" для ВПЛ - кто из переселенцев в приоритете.

Читайте также, как получить компенсацию через "еВідновлення", если документы на уничтоженное жилье утеряны.

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