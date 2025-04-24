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До 350 тысяч на ремонт: как получить компенсацию за разрушенное врагом жилье

На ремонт разрушенного врагом жилья можно получить до 350 тысяч гривен (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые из украинцев могут получить до 350 тысяч гривен на ремонт разрушенного врагом жилья. Для этого нужно воспользоваться программой "еВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кто может воспользоваться программой "еВідновлення"

В КГГА напомнили, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.

Так, владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут:

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп отметил, что алгоритм восстановления поврежденного имущества определен Порядком предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ:

  • боевых действий;
  • террористических актов;
  • диверсий.

Как принять участие в программе "еВідновлення": инструкция

Для того чтобы принять участие в программе "еВідновлення" заявителю нужно:

  • установить мобильное приложение "Дія";
  • пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • либо подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если оно не было подано ранее);
  • либо выбрать одно из информационных сообщений (в случае, если ранее их было подано несколько);
  • убедиться, что поврежденный объект внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (или в случае отсутствия такой записи - провести его регистрацию);
  • открыть текущий счет в одном из банков-партнеров программы;
  • выбрать в мобильном приложении "Дія" электронную публичную услугу "еВідновлення";
  • сформировать средствами приложения заявление (оно должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, контактные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и другие данные);
  • предоставить согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае совместной собственности на объект недвижимого имущества);
  • указать на отсутствие ограничений (установленных пунктом 4 Порядка);
  • получить автоматические сообщения о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения;
  • в случае получения средствами портала "Дія" соответствующих сообщений от комиссии - обеспечить представление запрашиваемой в них информации.

Что важно сделать после завершения ремонтных работ

В КГГА отметили, что после завершения ремонтных работ (определенных в алгоритме) получатель компенсации обязан в течение 15 рабочих дней:

  • подать уведомление о завершении ремонтных работ;
  • добавить к нему фотофиксацию завершенных ремонтных работ.

С полным перечнем обязанностей заявителя можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали про "еВідновлення" для ВПЛ - кто из переселенцев в приоритете.

Читайте также, как получить компенсацию через "еВідновлення", если документы на уничтоженное жилье утеряны.

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