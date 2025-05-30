До 35 тысяч евро в год: в каких странах Европы самые высокие пенсии

Размер пенсионных выплат в разных странах Европы значительно отличается. Кроме того, обычно женщины получают значительно меньше мужчин.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на euronews.
Согласно данным Eurostat и отчета OECD Pensions at a Glance 2023, средний размер пенсии в странах Евросоюза в 2022 году составлял 16 138 евро в год - это примерно 1345 евро в месяц. В то же время между отдельными странами сохраняются огромные разрывы как в номинальных суммах, так и в уровне покупательной способности пенсионеров.
Лидером по размеру средней пенсии стала Исландия - 35 959 евро в год. Среди стран ЕС больше всего получают пенсионеры в Люксембурге - 31 385 евро. Также более 30 000 евро в год выплачивают в Норвегии и Дании.
Высокие пенсии также имеют:
Эти суммы включают все государственные выплаты людям пенсионного возраста и рассчитаны как среднее на одного получателя.
Самые маленькие пенсии зафиксированы в Болгарии - всего 3 611 евро в год. В странах-кандидатах на вступление в ЕС ситуация еще сложнее:
В расчете на месяц это всего 100-300 евро.
В 2022 году наибольший рост пенсий зафиксировали в Болгарии - на 33%. В Чехии рост составил 16%, а в Литве, Латвии, Румынии и Черногории - более 10%.
Падение средних пенсий в евро произошло лишь в трех странах - Турции, Ирландии и Греции. В Турции причина - резкое обесценивание национальной валюты.
Разница между странами в реальных возможностях пенсионеров немного меньше, если учесть разницу в стоимости жизни. В пересчете на стандарт покупательной способности (PPS):
Согласно Pension Adequacy Report 2024, заказанному Еврокомиссией, пенсионная система Европы сталкивается с вызовами. Снижение коэффициентов замещения (отношение пенсии к последнему заработку) приведет к тому, что все больше пенсионеров будут жить в бедности.
В 2022 году более 18,5 млн человек в возрасте 65+ в ЕС (более 20%) были под угрозой бедности или социального отчуждения.
В среднем женщины в ЕС получают на 26% меньше пенсий, чем мужчины. В некоторых странах разница превышает 30%. Причина - более низкие зарплаты, частичная занятость и перерывы в карьере из-за ухода за детьми.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут получать пенсию в Польше, если легально работали, платили взносы и имеют страховой стаж (20 лет для женщин, 25 - для мужчин). Пенсионный возраст - 60 и 65 лет соответственно. Благодаря соглашению между странами можно получать две пенсии - украинскую и польскую. Размер выплат зависит от взносов.
Отметим, в Украине упростили правила получения пенсий для жителей временно оккупированных территорий, переселенцев и украинцев за рубежом. Теперь можно выбирать любой банк для выплат, получать деньги через "Укрпочту" или с доставкой. Пенсионеры на ВОТ и за рубежом должны ежегодно проходить идентификацию и осуществлять расходы с карты.
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