До 35 тысяч евро в год: в каких странах Европы самые высокие пенсии

Согласно данным Eurostat и отчета OECD Pensions at a Glance 2023, средний размер пенсии в странах Евросоюза в 2022 году составлял 16 138 евро в год - это примерно 1345 евро в месяц. В то же время между отдельными странами сохраняются огромные разрывы как в номинальных суммах, так и в уровне покупательной способности пенсионеров.

Самые высокие пенсии - в северных странах

Лидером по размеру средней пенсии стала Исландия - 35 959 евро в год. Среди стран ЕС больше всего получают пенсионеры в Люксембурге - 31 385 евро. Также более 30 000 евро в год выплачивают в Норвегии и Дании.

Высокие пенсии также имеют:

Швеция - 22 436 евро;

Финляндия - 21 085 евро;

Австрия - более 20 000 евро;

Италия - 19 589 евро;

Франция - 18 855 евро;

Германия - 17 926 евро.

Эти суммы включают все государственные выплаты людям пенсионного возраста и рассчитаны как среднее на одного получателя.

Самые низкие пенсии - на Балканах

Самые маленькие пенсии зафиксированы в Болгарии - всего 3 611 евро в год. В странах-кандидатах на вступление в ЕС ситуация еще сложнее:

Албания - 1648 евро;

Турция - 2942 евро;

Босния и Герцеговина - 3041 евро;

Сербия - 3486 евро;

Черногория - 3962 евро.

В расчете на месяц это всего 100-300 евро.

Уровень пенсий растет, но неравенство сохраняется

В 2022 году наибольший рост пенсий зафиксировали в Болгарии - на 33%. В Чехии рост составил 16%, а в Литве, Латвии, Румынии и Черногории - более 10%.

Падение средних пенсий в евро произошло лишь в трех странах - Турции, Ирландии и Греции. В Турции причина - резкое обесценивание национальной валюты.

Пенсии в пересчете на покупательную способность

Разница между странами в реальных возможностях пенсионеров немного меньше, если учесть разницу в стоимости жизни. В пересчете на стандарт покупательной способности (PPS):

самая высокая пенсия в Австрии - 21 162 PPS;

самая низкая пенсия в Албании - 3 019 PPS;

Турция - 8 128 PPS (выше, чем во многих странах ЕС).

Старость и бедность: что прогнозируют в ЕС

Согласно Pension Adequacy Report 2024, заказанному Еврокомиссией, пенсионная система Европы сталкивается с вызовами. Снижение коэффициентов замещения (отношение пенсии к последнему заработку) приведет к тому, что все больше пенсионеров будут жить в бедности.

В 2022 году более 18,5 млн человек в возрасте 65+ в ЕС (более 20%) были под угрозой бедности или социального отчуждения.

Женщины получают значительно меньше

В среднем женщины в ЕС получают на 26% меньше пенсий, чем мужчины. В некоторых странах разница превышает 30%. Причина - более низкие зарплаты, частичная занятость и перерывы в карьере из-за ухода за детьми.