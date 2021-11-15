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Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити

Автор: Олександр Білоус

Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні пропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи. Профспілки хочуть обмежити вік 35 роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної виданню "Факти".

"Профспілки пропонують, щоб в накопиченні брали участь лише люди віком до 35 років", - сказала вона.

Водночас Лазебна заявила, що вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних.

"Я, наприклад, хочу стати учасницею цієї системи, бо вважаю, що сама маю брати участь у тому, що роблю, аби нести повну відповідальність", - повідомила міністр.

Нагадаємо, Марина Лазебна народилася у червні 1975 року.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що до накопичення пенсій планують залучати людину, щоб вона безпосередньо платила зі своєї зарплати. Згідно із запропонованою моделлю, 1% платить роботодавець - з ЄСВ на рахунок людини. Далі людина добровільно зі своєї зарплати сплачує 1%. Це відбувається за принципом автозапису: людина автоматично підключається як платник внеску на свою користь, але може в будь-який момент відмовитися. На рахунки людей, які не відмовляться сплачувати внески власним коштом, держава сплатить ще 1% стимулюючого внеску.

Таким чином, людина, яка сплатить 1% від своєї заробітної плати, отримає 3% на власний рахунок, а людина, яка відмовиться сплачувати внески зі своєї зарплати, отримає 1%.

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Пенсії