До +33 и резкое похолодание: после прохлады в Украину возвращается жара, но ненадолго

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Текущая погода (14 августа): В Украине держится прохладная погода с дневной температурой преимущественно от +19 до +24 градусов (на юге - до +26, на Закарпатье - до +28).

В Украине держится прохладная погода с дневной температурой преимущественно от +19 до +24 градусов (на юге - до +26, на Закарпатье - до +28). Потепление на выходных (15-16 августа): Погоду начнет постепенно "отпускать": в субботу на западе ожидается до +30, а в воскресенье температура местами по стране вырастет до +27...+32 градусов. В Киеве на выходных - до +25...+28.

Погоду начнет постепенно "отпускать": в субботу на западе ожидается до +30, а в воскресенье температура местами по стране вырастет до +27...+32 градусов. В Киеве на выходных - до +25...+28. Пик жары (17 августа): Понедельник начнется с жары по всей стране - температура составит +30...+33 градуса (в Киеве - до +32), ночью также потеплеет до +16...+24.

Понедельник начнется с жары по всей стране - температура составит +30...+33 градуса (в Киеве - до +32), ночью также потеплеет до +16...+24. Резкое похолодание (18-19 августа): Уже со вторника жара начнет спадать сначала на западе (до +23), а в среду свежий воздух охватит все регионы, кроме востока, снизив дневную температуру в Киеве до +24 градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 14 августа, в Украине ожидается прохладная погода, днем температура будет держаться на уровне - от +19 до +24 почти по всей стране. Чуть теплее будет на юге - до +26 и на Закарпатье – до +28.

Погода в Украине на выходных

На выходных в Украине станет чуть-чуть теплее, но ночи уже будут прохладными, температура местами опустится до +12.

В субботу, 15 августа, на востоке днем ожидается до +24 градусов, на юге - до +27, на севере - до +25, на западе - до +30, в центральных регионах - до +25 градусов. В Киеве завтра днем ожидается +25 градусов тепла.

В воскресенье, 16 августа, на юге ожидается до +28 градусов тепла, на востоке - до +27, на севере - до +28, в центральных регионах день ожидается до +27, а на западе страны местами - до +32 градусов. В Киеве в воскресенье ожидается до +28 градусов тепла днем.

Фото: погода в Украине на выходных (инфографика РБК-Украина)

Погода в Украине 17 августа

Начало следующей недели начнется с жары по всей стране. Так, на востоке ожидается до +30, на юге - до +31, на севере - до +30, в центральных регионах - до +31, а на западе - до +33 градусов. В Киеве в понедельник ожидается +32 градусов. Ночью также по Украине станет немного теплее - от +16 до +24 градусов.

Погода в Украине 18 и 19 августа

После жаркого понедельника во вторник жара спадет сначала на западе, а затем и по всей стране.

Так, во вторник, 18 августа, на западе дневной максимум ожидается на уровне +23 градуса, тогда как на большей территории страны все что будет держаться темература в +30. В Киеве во вторник днем ожидается +31 градус.

В среду, 19 августа, лишь на востоке температура будет превышать +30, на севере - до +23, на юге - до +27, в центральных регионах - до +25, на западе - до +28. В Киеве в среду ожидается до +24 градусов.