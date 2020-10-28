31 жовтня у Києві відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу Miss Nationality Ukraine 2020

31 жовтня о 19.00 в ресторанному комплексі D.Fleur (вулиця Михайла Грушевського, 3) відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу Miss Nationality Ukraine 2020

"Переможниця Miss Nationality Ukraine 2020 отримає не тільки титул, а й відповідальну місію протягом 2021 року виконувати суспільно-соціальні функції, пов’язані з благодійною, культурною, представницькою місією культури та звичаїв України." - коментує директор конкурсу Христиченко Катерина.

Фіналістки конкурсу предстануть перед нами виключно в образах створених українськими дизайнерами, серед яких: Foberini, Vesna Acsessories, Victoria Ivankovich, Tendens та інші.

Хореографом фінального шоу проєкту стала Марина Моісєєва – засновник Divas Place і першого в Україні Dance Divas Show, учасниця балету артисту MONATIK.

Miss Nationality Ukraine 2020 - це не тільки конкурс краси, це образотворча платформа, яка розвиває скіли жіночності у чотирьох сферах життя: творчість, тіло, розум та енергія. Цього року менторами проекту стали:

Ольга Стрельцова - відомий весільний церемоніатор і засновник професії в Україні

Ольга Богатая – мотиваційний оратор, з досвідом більше ніж 7 років духовних практик з кращими майстрами Індії, Китаю і Мексики.

Влад Задирака – майстер духовних практик, який більше 10 років вивчає і перевіряє на практиці медитацію, енергетику і філософію Чжун Юань Цигун.

Анжеліка Лагода - спортивна модель і Weider ambassador в Україні.

Ольга Мірале – лайф-коуч, НЛП практик, наставник в області сексології і побудові відносин.

Юлія Білоус - beauty expert і засновник української мережі клінік Face lab.

Анна Галебах - персональний стиліст, яка вже більше 6 років на світовому ринку моди.

Організатор конкурсу Вікторія Сідорова все-таки залишила в секреті зірковий склад журі конкурсу, але розповіла, що ведучим заходу став топовий київський ведучий Василь Чебаненко.

Квитки можна оформити на сайті:

http://miss-nationality.com/

Контакти організаційного комітету, акредитація для ЗМІ:

+38066 588 44 06

mnu.ukraine@gmail.com

Instagram: @missnationality.ukraine

http://miss-nationality.com/