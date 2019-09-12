Майже 3000 клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту" запаслися акційним газом

З початку акції "Твоя незалежність" майже 3000 клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" вже зробили запас газу за літньою ціною на опалювальний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 9 вересня участь в акції відкрито і для клієнтів, які не встигли розрахуватися за вже спожитий газ, адже завдяки можливості скорочення витрат на газ, зимою зможуть погасити борги.

За словами прес-служби, починаючи з 23 серпня жителі області придбали понад 2,7 млн куб. м блакитного палива з річною ціною, зафіксованою на рівні 5995,53 гривень за 1000 куб. м. Переважна більшість клієнтів віддали перевагу простій процедурі оформлення закупівлі акційного газу через "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. На додаток, за різними каналами комунікації до ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" за консультаціями звернулися понад 62 тис. зацікавлених споживачів.

"З початком опалювального сезону зростає попит на блакитне паливо. Тому дана пропозиція дозволить нашим клієнтам не турбуватися щодо коливання цін", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

У прес-службі відзначили, що в акційну ціну не враховані послуги по доставці енергоносія, так як в залежності від регіону вони відрізняються. Вартість цих послуг буде окремо вказана в комбінованому рахунку та учаснику акції потрібно буде щомісяця платити лише цю частину.

"З 9 вересня скористатися вигідною пропозицією може будь-який споживач, навіть ті, хто має поточну заборгованість. Проте боржники повинні пам'ятати, що накопичення боргу необхідно погасити за рахунок економії, яка виникає завдяки акції "Твоя незалежність", - йдеться в повідомленні.

Клієнти можуть оформити акцію також в Центрах обслуговування клієнтів. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та актуальні свідчення свого газового лічильника. Покупка буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня.

"Користуватися зарезервованим газом можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. Якщо викуплене у рамках акції паливо буде витрачено до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною постачальника зі спеціальними обов'язками, діючої на той час. Домогосподарства, які не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів", - йдеться в повідомленні прес-служби.