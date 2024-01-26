До 3000 фирм в месяц. Украинцы массово открывают свое дело в Польше

В 2023 году среди новых индивидуальных предприятий в Польше каждое десятое зарегистрировали украинцы. Количество ФЛП украинских граждан возросло на 67% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит издание Rzeczpospolita со ссылкой на Центральный реестр и информацию об экономической деятельности.

Если до начала войны в 2022 году украинские граждане регистрировали в Польше более 200 ФЛП в месяц, то в последующие месяцы эти цифры начали стремительно расти. Уже в марте 2022-го зарегистрировали около 600 украинских индивидуальных предпринимателей, в апреле – почти 1300, а в июне появилось новых 1700 фирм, основанных украинцами. В последующие месяцы граждане Украины регистрировали по 2000 ФЛП в Польше.

В 2023 году темпы появления новых частных предпринимателей еще выросли. В сентябре и октябре количество новых регистраций достигало 2700-2800 в месяц.

По данным статистики, в 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых ФЛП. За это время в стране появилось всего 299 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В 2022 году было зарегистрировано 18 139 ФЛП украинцев. Это на 67% меньше, чем в 2023 году. Всего за 2022-2023 годы украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Чаще украинцы в Польше открывают бизнес в отраслях, где не хватает работников – например, строительство, IТ, предоставление услуг и торговля.