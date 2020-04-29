ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

300 українців не можуть повернутися з ОАЕ через міністра інфраструктури, - Ємець

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 16:26
300 українців не можуть повернутися з ОАЕ через міністра інфраструктури, - Ємець
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За його словами, Міністерство інфраструктури відмовило авіакомпанії FlyDubai з Дубаї та AirArabia з Шарджа

Міністерство інфраструктури блокує повернення додому 300 громадян України з Об’єднаних арабських еміратів. Про це заявив колишній народний депутат і представник партії "Голос" Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ця інформація важлива і має бути оприлюднена. Те, що відбувається, неприйнятно з будь-якої точки зору: з юридичної, людської моралі, здорового глузду", - пише Ємець.

За його словами, Міністерство інфраструктури відмовило авіакомпанії FlyDubai з Дубаї та AirArabia з Шарджа виконати рейси до Києва і повернути додому понад 300 українських громадян.

"Одразу наголошую: пасажири, які летять - це не туристи, а наші люди (будівельники і т.д.), які працювали там, а тепер через пандемію втратили роботу і не можуть залишитись через високі ціни на житло та проживання. Всі ці люди через українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Всі проплатили проживання в санаторії "Жовтень" під Конча-Заспою. Погодились і домовились про супроводження поліції до місця обсервації", - розповів політик.

Ємець нагадав, що згідно ст. 33 Конституції жоден громадянин України не може бути позбавлений права повернутися в країну. Але Міністерство інфраструктури без будь-яких офіційних пояснень в день вильоту скасовує дозволи на рейси.

"Всі ці люди не можуть із Дубаї та Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях - літаком. І єдине, що їх не пускає додому - це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт. Ходять слухи, що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній", - додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що міністр Владислав Криклій створив бюджетну компенсацію авіакомпаніям за евакуацію українців з-за кордону в той час, як люди все-одно оплачують квиток.

Прем’єра просять не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці" Криклій несе персональну відповідальність за високі транспортні тарифи, - експерт
Новини України МІУДубайВладислав Криклій
News
On Top