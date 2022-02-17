Більше 300 тролейбусів та електробусів для 20 міст: на що піде кредит ЄІБ
Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду по проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" з Європейським інвестиційним банком. Україна отримає кредит у розмірі 200 млн євро на розвиток міського громадського електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначили в прес-службі, кошти буде розподіллено між містами України, які візьмуть участь у проекті "Міський громадський транспорт України ІІ".
У рамках даного проекту близько 20 міст отримають можливість розвивати електротранспортну інфраструктуру та маршрутну мережу в Україні. Кошти підуть на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.
Нагадаємо, в листопаді 2021 року уряд залучив посередника для закупівлі вакцин COVID-19 за кредитні кошти ЄІБ.