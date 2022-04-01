RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

300 сирійських найманців прибули до РФ готуватися воювати з Україною - The New York Times

Фото: сирійські найманці прибувають для підтримки РФ у війні проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед тим, як окупанти їх відправлять в Україну на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Йдеться про щонайменше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії по підтримці режиму Башара Асада.

Зазначається, що по всій Сирії російські вербувальники складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз.

Оскільки в Сирії після багаторічної війни було завдано істотної шкоди економіці, місцеві нерідко, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати як найманці для бойових дій в Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані. Тепер і у війні РФ проти України.

"В цілому мотивацією є гроші", - сказав глава правозахисної організації "Сирійці за правду і справедливість" Бассам Алахмад.

Раніше в середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 1 тисячі найманців з ВЧК "Вагнер" вже знаходяться на сході України на Донбасі, де РФ розмістила разом зі своїми військами також і сирійців.

Нагадаємо, за даними української розвідки, сирійський президент Асад вирішив допомогти РФ живою силою, і має намір відправити в Україну тисячі найманців.

Детальніше про плани РФ нашкребти сили для посилення своєї армії у війні проти України - читайте в нашому матеріалі "Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в СиріїСиріяВійна Росії проти України