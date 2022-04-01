300 сирійських найманців прибули до РФ готуватися воювати з Україною - The New York Times

Йдеться про щонайменше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії по підтримці режиму Башара Асада.

Зазначається, що по всій Сирії російські вербувальники складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз.

Оскільки в Сирії після багаторічної війни було завдано істотної шкоди економіці, місцеві нерідко, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати як найманці для бойових дій в Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані. Тепер і у війні РФ проти України.

"В цілому мотивацією є гроші", - сказав глава правозахисної організації "Сирійці за правду і справедливість" Бассам Алахмад.

Раніше в середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 1 тисячі найманців з ВЧК "Вагнер" вже знаходяться на сході України на Донбасі, де РФ розмістила разом зі своїми військами також і сирійців.